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Sayıştay'ın belediyeler ile ilgili hazırladığı rapor HDP'li belediyelerde yaşanan büyük çaplı yolsuzlukları gözler önüne serdi.
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