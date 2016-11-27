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Sayıştay raporu HDP'nin yolsuzluklarını tescilledi!

27 Kasım 2016, Pazar
Sayıştay'ın belediyeler ile ilgili hazırladığı rapor HDP'li belediyelerde yaşanan büyük çaplı yolsuzlukları gözler önüne serdi.
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