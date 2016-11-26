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Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk ''Reis-i Cumhur'a yan bakana şaşırıyorum'' dedi.
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