PYD'nin arkasında hangi güçler var?

13 Ekim 2016, Perşembe
PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin arkasındaki karanlık güçler bir bir deşifre oluyor...
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