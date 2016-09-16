Putin'in makam aracı parçalandı

06 Eylül 2016, Salı
Moskova'daki kazada Vladimir Putin'in BMW marka makam otomobili otobanda ters yönden gelen Mercedes marka araçla çarpışarak parçalandı. Olay anında makam aracını kullanan Putin'in kıdemli makam şoförünün hayatını kaybettiği ve olay sırasında Putin'in araçta olmadığı açıklandı.
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FREEMAN.TR06 FREEMAN.TR06 // ANKARA

BU KAZA DEĞİL RESMEN SUİKAST..! MERCEDES DİREKT
OLARAK BMW DEKİ ŞÖFÖR VE YOLCUSUNU HEDEF ALIP
KARŞI ŞERİDE GEÇEREK VURMUŞ..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.09.2016 22:15
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