PKK'ya ağır darbe: 147 terörist etkisiz hale getirildi

03 Eylül 2016, Cumartesi
'deki operasyonlarda bugün 103 terörist etkisiz hale getirildi. Dün ile birlikte Hakkari'de toplam 136, Van Tendürek'teki operasyonda ise 11 terörist etkisiz hale getirilerek toplamda 147 PKK'lı terörist öldürüldü...
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