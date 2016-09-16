PKK'nın lider kadrosu böyle vuruldu

05 Eylül 2016, Pazartesi
Genelkurmay Başkanlığınca, dün Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yönelik hava harekatı sonucunda, aralarında terör örgütünün lider kadrosunun da bulunduğu 30 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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