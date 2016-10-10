PKK'nın bombaları FETÖ'den

10 Ekim 2016, Pazartesi
Askerimize, polisimize ve vatandaşlarımıza alçakça tuzak kuran terör örgütü PKK'nın, bombaları FETÖ'nün fabrikasından aldığı ortaya çıktı. SABAH gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek A Haber ekranlarında FETÖ ve PKK'nın mühimmat alışverişini belgeleriyle açıkladı... PKK'ya bomba gönderen FETÖ'cü Yavaşçalar şirketinin ihaneti ortaya çıkınca kayyum atanmıştı.
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