Yol Durumu

PKK'nın AB'si

25 Kasım 2016, Cuma
Terör örgütü PKK'nın en büyük gelirlerinden birisi de Avrupa'da tehdit yoluyla topladığı haraçlar. AB yetkililerin bu duruma ses çıkarmaması kanlı terör örgütüne gösterdiği iltiması da gözler önüne seriyor.
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