PKK'lıların üzerinden Amerikan yapımı silahlar çıktı!

13 Ekim 2016, Perşembe
TSK tarafında gerçekleştirilen Hakkari-Çukurca operasyonunda ele geçirilen silahlarına neredeyse tamamı ABD menşeili çıktı. Türkiye'nin bölgedeki en büyük müttefiklerin birisi olan ABD, Türk askerlerini şehit etsin diye terör örgütü PKK ve YPG'ye mühimmat desteği sağlıyor.
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