PKK'lıların ininde o ülkelerin silahları bulundu!

19 Ekim 2016, Çarşamba
Gerçekleştirdiği kanlı eylemlerle Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütü PKK'ya ABD ile Rusya'nın yaptığı silah yardımı dikkatlerden kaçmıyor...
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