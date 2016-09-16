PKK'lılar böyle havaya uçuruldu

02 Eylül 2016, Cuma
TSK, Hakkari'nin Çukurca ve Dağlıca arasında kalan bölgede yuvalanan ve yurt içindeki diğer alanlara girmek için hazırlık içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütüne ağır darbe vurdu. 33 teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin görüntüler kameralara böyle yansıdı.
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