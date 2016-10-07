PKK'lı Yenibosna bombacılarına halktan büyük tepki!
07 Ekim 2016, Cuma
Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında yaşanan bombalı terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan bombacı ve 2 şüpheli Aksaray'da yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolüne hastaneye getirildiğinde halkın büyük tepkisiyle karşılaştı. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen ve isimleri Felek Gün, Ekrem Gün ve Serdar Gün olduğu öğrenilen şüphelilere halkın tepkisi ağır oldu. Şüphelilere saldıran vatandaşları polis ekipleri zorlukla sakinleştirdi. Şüpheliler hastanedeki kontrollerinin ardından yoğun güvenlik önlemleriyle tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerin ardından şüphelilerin İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.
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