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PKK'lı teröristten kan donduran itiraflar

28 Kasım 2016, Pazartesi
İzmir'e üniversite okumak için gittiğini belirten itirafçı PKK'lı terörist, örgütüne nasıl dahil olduğunu anlattı...
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