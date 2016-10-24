PKK neden halka saldırıyor?

23 Ekim 2016, Pazar
Terör örgütü PKK, yaptığı kanlı eylemlerle bölge halkını ve siyasetçileri hedef almaya başladı.
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