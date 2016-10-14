PKK, Haçlı zihniyetinin kuklasıdır!

14 Ekim 2016, Cuma
Takvim Yazarı Bülent Erandaç, Haçlıların taşeronluğunu üstlenen terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü A Haber ekranlarında gözler önüne serdi.
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