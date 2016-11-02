“Özal’ı öldüren zehir Bulgar istihbaratından”

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan eski Anavatan Partisi Milletvekili Dr.Yalçın Koçak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu… Program Yapımcısı Burhan Aytekin’in sorularını yanıtlayan Yalçın Koçak, “1991’de Turgut Bey, 63 Musul aşiretini Ankara Kent Otel’de topladı. Hepsi de Türkiye’ye katılmak istiyordu. Tapular zaten bizde. BM’de konuya sıcak bakıyordu. Yasadan doğan haklarımız var. Ayrıca, ABD Başkanı Bush ile de anlaşmıştık. Bush ‘Siz kuzeyden, biz güneyden Irak’a girelim… Musul’u alın… Kıbrıs’tan çıkmadınız, Musul’dan da çıkmayın.’ diyordu. Gece 3’te aradı kaç kez… Ancak içerde NATO’cu ekip rahat durmadı. Genelkurmay Başkanı Necip Toruntay istifa etti. Dün NATO, bugün FETÖ ile önümüzü kesmeye çalışıyorlar…” dedi.
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