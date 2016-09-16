Ogün Samast'ı kahraman gibi karşılamışlar!

08 Eylül 2016, Perşembe
Hrant Dink suikastinden 9 yıl sonra olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Son görüntülerde, tetikçi Ogün Samast’ın, yakalandıktan sonra götürüldüğü Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde FETÖ'cü polisler tarafından kahraman gibi karşılandığını gözler önüne serdi.
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