Müslüman gençten Avrupalılara ders!

Müslüman genç son dönemlerde Avrupa'da artan İslamofobik yaklaşımlara tepki gösterdi. İnsanların yoğunlukla gittiği AVM, cadde, park gibi yerlere giderek üzerine "Ben Müslümanım ve insanlar bana terörist diyorlar, bana güveniyor musun? Yanıtın evet ise, sarıl bana." yazılı pankart ile İslamofobik yaklaşımlara tepkisini gösterdi. İzlerken tüylerinizin diken diken olacağı bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
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