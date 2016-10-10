Muhteşem seramonu Dünya Enerji Kongresine damga vurdu

10 Ekim 2016, Pazartesi
23’üncü Dünya Enerji Kongresi açılış seramonisi ilk bölümünde başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan ‘Anadolu temalı’ bir gösteri sergiledi. .
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