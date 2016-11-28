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Morgan Freeman ezan okudu!

28 Kasım 2016, Pazartesi
Ünlü Hollywood oyuncusu Morgan Freeman, National Geographic için çektiği 'Tanrının Öyküsü' isimli belgeselin çekimlerinde bir İmam ile röportaj yaparken ezan sesinin dünyadaki en güzel seslerden biri olduğunu söyledi.
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