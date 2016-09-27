Moody's'in Türkiye planı tutmadı!

27 Eylül 2016, Salı
ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's aracılığıyla Türkiye üzerine oynanmak istenen bir kirli oyun daha boşa çıktı.
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