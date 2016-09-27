Milli bomba ile DAEŞ mevzileri böyle vuruldu

27 Eylül 2016, Salı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Tall Ar, Amiriyah ve El Eyyubiyah’ta bulunan dört hedefe beş milli bombanın atıldığını, komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan dört binada bulunan DEAŞ unsurlarının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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