Metrobüs kazası saniye saniye güvenlik kameralarında
23 Eylül 2016, Cuma
Acıbadem'de yoldan çıkan metrobüs, D-100'e girerek kaza yaptı. İstanbul Anadolu yakasında Acıbadem mevkinde bir metrobün, metrobüs yolundan çıkarak karşı yoldan gelen araçların üzerine çıktı ve bir otobüsle çarpıştı. Kaza, Anadolu yakasından Avrupa'ya geçiş istikametinde Acıbadem mevkinde meydana geldi. Kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı!
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