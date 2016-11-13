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Melih Gökçek'ten çarpıcı 'Baykal' açıklaması

13 Kasım 2016, Pazar
A Haber'de yayınlanan Kadraj programına konuk olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Deniz Baykal'la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gökçek, "Sayın Baykal, sayın Cumhurbaşkanımızdan gidip Meclis Başkanlığını istemişti. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu vermedi. Anlıyorum ki Baykal şimdi onun intikamını alıyor. Kendisi başkan olsa bu işler hallolacaktı" diye konuştu.
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