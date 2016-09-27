Mehmetçik destan yazmaya devam ediyor!

27 Eylül 2016, Salı
TSK, terör örgütü PKK'ya öldürücü darbeler indirmeye devam ediyor.
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