Yol Durumu

Kürt vatandaşlar HDP ve PKK'ya ateş püskürdü

13 Kasım 2016, Pazar
Diyarbakırlı vatandaşlar HDP'nin zarardan başka bir şey getirmediğini dile getirmişlerdi...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları