Külliye'de FETÖ ve PKK'ya türkülü tepki!

03 Kasım 2016, Perşembe
Külliye'de "yaşayan insan hazineleri" ödül töreninde ilginç anlar da yaşandı. Atma türkü dalından ödül alanlar, FETÖ ve PKK'ya seslendi. İşte o anlar.
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