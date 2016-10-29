Külliye'de 29 Ekim resepsiyonu

29 Ekim 2016, Cumartesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim resepsiyonu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı
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