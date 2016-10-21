Manisa Alaşehir'de yaşayan 3,5 yaşındaki Irmak, 14 Ekim'de kaybolmuştu. Irmak'ın uzun süre bulunamaması köylüler arasında şüphe uyandırmaya başlamıştı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ise, iddialar yine Hurdacı Himmet Aktürk'ün üzerindeydi. Baskılara ve ısrarlı sorulara dayanamayan Himmet Aktürk yayın arasında Müge Anlı'ya Irmak'ı kendisinin öldürdüğünü söyleyerek cinayeti işlediğini itiraf etti. Müge Anlı ise A Haber canlı yayınına katılarak bugünkü programın hayatının en zor 3 yayınından biri olduğunu ifade ederek kan donduran olayın detaylarını anlattı.
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