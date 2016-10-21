Küçük Irmak nasıl kaçırıldı?

21 Ekim 2016, Cuma
3,5 yaşındaki Irmak’ın katili kapı komşusu çıktı. Cinayeti nasıl ve neden işlediğini Müge Anlı’ya anlattı! Katil Himmet A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Minik Irmak'ın cesedini bulma çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler bölgeyi didik arıyor. A Haber küçük Irmak'ın yaşadığı mahalleden gelişmeleri aktardı.
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