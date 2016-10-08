Kripto FETÖ'cüler beklemede!

07 Ekim 2016, Cuma
Kahraman Binbaşı Barış Dedebağı A Haber ekranlarında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. TSK'daki görevinden ayrılan Dedebağı, ordu içerisinde yapılan tasfiyelere rağmen hala kriptocu FETÖ'cülerin olabileceğini belirterek buna dikkat edilmesine gerektiğini ifade etti.
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