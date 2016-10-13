Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan görüntüler

13 Ekim 2016, Perşembe
FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olunca “Ömrüm FETÖ’yle mücadele ile geçti” diyen Kılıçdaroğlu'nun o günlerde sık sık yayına çıktığı FETÖ kanalında “Erdoğan kaçacak” dediği ortaya çıktı.
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