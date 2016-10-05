Kılıçdaroğlu PKK medyasını savunmaya geçti!

04 Ekim 2016, Salı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kapatılan PKK propagandası yapan TV kanallarının haksız yere kapatıldığını iddia ederek terör örgütünün yayın kuruluşları olan kanallara sahip çıktı.
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