Yol Durumu

Kılıçdaroğlu onlarca PKK'lıyı devlette işe almış!

12 Kasım 2016, Cumartesi
Araştırmacı-Yazar Süleyman Yeşilyurt, A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz-Boz programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK arasındaki kirli ilişkiyi gözler önüne serdi. Yeşilyurt, Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürü olduğu dönemde onlarca PKK'lıyı kamuda işe yerleştirdiğini açıkladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları