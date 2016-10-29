Kılıçdaroğlu 29 Ekim diyemedi 29 Ekim 2016, Cumartesi

CHP'nin çağrısıyla Anıtkabir'e "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü" için İlk Meclis önünde toplanıldı. Yürüyüşe katılmak için İlk Meclis'in önüne gelen Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamada dili sürçtü. Bugün 29 Ekim, çok mutluyum demek isteyen Kılıçdaroğlu, "Bugün 23 ni... 23 ni... Afedersiniz.. Bugün 29 Ekim, çok mutluyum. Cumhuriyeti coşkuyla kutluyoruz" dedi.