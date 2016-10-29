Kılıçdaroğlu 29 Ekim diyemedi

29 Ekim 2016, Cumartesi

CHP'nin çağrısıyla Anıtkabir'e "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü" için İlk Meclis önünde toplanıldı. Yürüyüşe katılmak için İlk Meclis'in önüne gelen Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamada dili sürçtü. Bugün 29 Ekim, çok mutluyum demek isteyen Kılıçdaroğlu, "Bugün 23 ni... 23 ni... Afedersiniz.. Bugün 29 Ekim, çok mutluyum. Cumhuriyeti coşkuyla kutluyoruz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları