Kılıçdaroğlu 29 Ekim diyemedi

CHP'nin çağrısıyla Anıtkabir'e "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü" için İlk Meclis önünde toplanıldı. Yürüyüşe katılmak için İlk Meclis'in önüne gelen Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamada dili sürçtü. Bugün 29 Ekim, çok mutluyum demek isteyen Kılıçdaroğlu, "Bugün 23 ni... 23 ni... Afedersiniz.. Bugün 29 Ekim, çok mutluyum. Cumhuriyeti coşkuyla kutluyoruz" dedi.
Kılıçdaroğlu 29 Ekim diyemedi29 Ekim 2016, Cumartesi
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