15 Temmuz gecesiyle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. En çok merak edilen konulardan biri de, darbe girişiminin yaşandığı gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğuydu.
TANKLARIN ARASINDAN SESSİZCE GEÇTİ
Kılıçdaroğlu'nun uçağı 22.30'da Atatürk havalimanına iniş yaptı. Havalimanı tankların ablukası altındaydı. Kılıçdaroğlu hiçbir şey yapmadan VIP salonunda beklemeye başladı. Ve daha sonra yola çıkabileceğine dair gelen haberle yanındakilerle birlikte sessizce tankların arasından geçti. Büyük bir hızla abluka altına alınan Atatürk havalimanından ayrıldı. Kılıçdaroğlu o gece neler yaptığına dair skandal ayrıntılar içeren bir açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi neredeydi?29 Kasım 2016, Salı
15 Temmuz gecesiyle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. En çok merak edilen konulardan biri de, darbe girişiminin yaşandığı gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğuydu.
- PKK'lı teröristten kan donduran itiraflar
- İstihbarat geldi jetler anında vurdu
- Avrupa PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmayı görüşüyor
- Morgan Freeman ezan okudu!
- Sayıştay raporu HDP'nin yolsuzluklarını tescilledi!
- İşte FETÖ'nün Avrupa'daki terör karargahı
- ABD'nin uçaklı 'katliam oyunu'
- Erdoğan'dan kaçak Can Dündar'a sert tepki
- AB'nin Türkiye ile derdi ne?
- CHP'de rüşvet skandalı!
- PKK'nın AB'si
- ''Reis-i Cumhur'a yan bakana şaşırıyorum''
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.