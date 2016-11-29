Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi neredeydi? 29 Kasım 2016, Salı

15 Temmuz gecesiyle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. En çok merak edilen konulardan biri de, darbe girişiminin yaşandığı gece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğuydu.



TANKLARIN ARASINDAN SESSİZCE GEÇTİ

Kılıçdaroğlu'nun uçağı 22.30'da Atatürk havalimanına iniş yaptı. Havalimanı tankların ablukası altındaydı. Kılıçdaroğlu hiçbir şey yapmadan VIP salonunda beklemeye başladı. Ve daha sonra yola çıkabileceğine dair gelen haberle yanındakilerle birlikte sessizce tankların arasından geçti. Büyük bir hızla abluka altına alınan Atatürk havalimanından ayrıldı. Kılıçdaroğlu o gece neler yaptığına dair skandal ayrıntılar içeren bir açıklama yaptı.