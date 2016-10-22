Kahraman Pilot hainlerin tepesine indi!

Çukurca Dağ Başı bölgesinde çekilen bu fotoğraf karesi görenlerin ağzını açık bıraktı. Helikopter pilotumuz dünyada eşi benzeri olmayan bir manevrayla iki tekerlek üzerine helikopteri indirdi. Pilot "arkada kimse kalmasın" deyip canını dişine takarak yaptığı kahramanlıkla, ecdadı Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz ismi Seyit Onbaşı'nın torunu olduğunu dosta düşmana gösterdi. Bu müthiş olayı A Haber danışmanı Kerim Ulak canlı yayında aktardı.
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