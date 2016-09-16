Kahraman Binbaşı'nın FETÖ'cü hainlere verdiği dersin yeni görüntüleri çok konuşulacak!

03 Eylül 2016, Cumartesi
16 Temmuz sabah Kahraman Binbaşı Barış Dedebağı'nın FETÖ'cü hainlere yaptığı konuşma ve verdiği müthiş dersin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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