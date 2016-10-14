İsveç'te basın özgürlüğüne darbe!

14 Ekim 2016, Cuma
İsveç'te Türk gazeteciler konferansta konuşturulmadı. Türk gazetecilerin katıldığı 15 Temmuz paneli ise iptal edildi.
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