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İstihbarat geldi jetler anında vurdu

28 Kasım 2016, Pazartesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu 10.47-11.13 saatleri arasında Şırnak Cudi kırsalına, Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlendiğini ve bölgede tespit edilen 4 hedefin imha edildiğini açıkladı.
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