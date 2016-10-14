İşte İbadi hükümetinin kamuoyundan gizlediği görüntüler 14 Ekim 2016, Cuma

Irak hükümeti Türkiye'nin DEAŞ'e karşı eğitim verdiği Başika kampını izinsiz kurduğunu savunmasına karşın, dönemin Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi, savaşçıları ziyaret edip "Asla sizden vazgeçmeyiz." sözü vermişti.



Ekim 2014 ile Ağustos 2015 tarihleri arasında Savunma Bakanlığı görevini yürüten ve daha sonra görevinden azledilen Ubeydi, bakanlığı döneminde Türk askerlerinin eğittiği Iraklı savaşçılara moral ziyareti gerçekleştirmişti.



"Irak Savunma Bakanlığı" logosunu taşıyan görüntülerde, dönemin Savunma Bakanı Ubeydi, Haşdi Vatani olarak da bilinen gücün bulunduğu Başika kampını ziyaret ederek kendisini karşılayanlara destek veriyor.

Ubeydi, burada yaptığı konuşmada, "Musul savaşının gerçek hazırlıkları başladı. Musul'u kurtarma operasyonuna katılmak için verilen eğitimdeki heyecanınız ve savunma gücünüz konusunda iyi haberler aldım. Sizler Irak güvenlik güçlerinin teminatı altındasınız. Asla sizden vazgeçmeyiz." ifadelerini kullanıyor.



"Sizleri emniyet güçlerinden büyük ihtimalle ordudan bir birliğe dahil edeceğiz. Musul'u kurtarma operasyonunda ve daha sonra Ninova topraklarına sahip çıkılmasında çok büyük rolünüz olacak." diyen Ubeydi, Haşdi Vatani savaşçılarına şöyle sesleniyor:



"Sizlerle ilgili gelişmeleri ve haberleri yakından takip ediyorum. Müthiş bir yüksek disipline sahipsiniz. Kendi aranızda ve komutanlarla ilişkilerinizde son derece saygılısınız. Teçhizatlarınızı hazırlayın. Musul'u kurtarmak için fiziki ve psikolojik olarak hazırlıklı olun. Sizinle ilgili her şeyi, maaşınızı, yönetiminizi biliyorum. Sizi ziyaret etmemi ve sizleri emniyet güçlerinden bir birliğe dahil etmemi Başbakan istedi. Hükümetin sizden vazgeçtiğini ya da sizi unuttuğunu iddia edenlere itibar etmeyin. Madem sizde bu coşku ve hazırlık var siz de kendinizi Irak güvenlik güçlerinin bir parçası kabul edin. İnşallah yakında Musul'da görüşeceğiz."

-GÖRÜNTÜLERDEKİ ZİYARETİ NUCEYFİ DOĞRULADI

Eski Musul Valisi Esil Nuceyfi de Ubeydi'nin kamp ziyaretinin görüntülerini birlikte izlediği AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bu görüntüler 29 Kasım 2015'e ait. Ziyarette Ubeydi çevresinde bulunan askerler benim yardımcılarım. O gün Ubeydi, önce Sincar'ı ziyaret etmişti. Ardından Türk askerlerinin konuşlandığı bu Başika askeri üssüne geldi. Helikopterle indiği sırada Türk askerleri de oradaydı. Kendisi Haşdi Vatani birliklerini ziyaret edip onlara hitaben bu görüntülerdeki konuşmayı yaptı."



8 Ekim 2014'te göreve gelen Ubeydi, Irak meclisinde hakkında verilen gensoru önergesisinin kabul edilmesiyle geçen 25 Ağustos'ta bakanlıktan alınmıştı.