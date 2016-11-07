İşte firari terörist Adil Öksüz'ün karargahı

07 Kasım 2016, Pazartesi
A Haber firari terörist Adil Öksüz'ün İstanbul'daki kumpas karargahına girdi. Pensilvanya'ya giderek darbe yapılacağı talimatını örgüt üyelerine aktaran FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün gizli karargahını ilk kez A Haber görüntüledi. Öksüz İstanbul'daki toplantılarını bu evde yapıyordu.
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