İşte Erdoğan'ın bahsettiği İbadi'yi yalanlayan kayıt
11 Ekim 2016, Salı
Erdoğan'ın İbadi'ye yönelik olarak "Başika üssünü kurmamız için bizlere talepleri var. Bunların canlı kayıtları var. Bunlar yayınlanacak" dediği kayıtlara ulaşıldı. Irak Başbakanı İbadi o dönem Musul'da DEAŞ'e karşı terörle mücadele eğitimi veren Türk askerleriyle ilgili talebini 25 Aralık 2014'teki Ankara ziyaretinde dönemin Başbakanı Davutoğlu'na sunmuştu.
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