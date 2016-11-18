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İşte canlı örnek: Leyla Tan

18 Kasım 2016, Cuma
CHP ve Doğan medyasının "Tecavüzcüler serbest bırakılacak" propagandasına en güzel yanıt yasal düzenleme teklifinin asıl muhatabı Leyla Tan'dan geldi... Yaklaşık 3 bin aileden bir tanesi olan Leyla Tan, maksatlı şekilde düzenlemeyi saptıran CHP'ye tepki gösterdi.

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