İşte Antalya'da yarışacak filmler!

16 Ekim 2016, Pazar
Türkiye'nin en köklü dünyanın ise sayılı festivallerinden birisi olan Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ulusal kategoride yer alan şu filmler festivalde görücüye çıkacak...
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