İşte 'da PKK'lı canlı bombaların anı!

08 Ekim 2016, Cumartesi
'da, Haymana yolu civarında bombalı araçla hazırlığındaki iki terörist, düzenlenen operasyonda polisin "teslim ol" çağrısı üzerine kendilerini patlatmıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı...
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