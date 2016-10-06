İstanbul'da şiddetli patlama!

06 Ekim 2016, Perşembe
İlk bilgilere göre; polis merkezi yakınında bir araçta patlama meydana geldi ve 1 kişi ağır yaralandı. Patlama sonrası çevredeki çok sayıda evin camları kırıldı. Araçlarda da hasar oluştuğu görüldü. Patlama ihbarı üzerine çok sayıda ambulans da olay yerine sevkedildi.
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