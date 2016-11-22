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İstanbul'da korkutan yangın!

22 Kasım 2016, Salı
Bayrampaşa Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde plastik üreten bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.
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