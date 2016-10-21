İbadi'nin ipleri İngilizlerin elinde!

21 Ekim 2016, Cuma
Yazar Süleyman Yeşilyurt, konuk olduğu A Haber ekranlarında Irak Başbakanı İbadi ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Yeşilyurt, İbadi'nin ülkedeki petrol kaynaklarının büyük çoğunluğu İngiliz petrol şirketlerine peşkeş çektiğini ve Irak halkının çıkarları doğrultusunda değil küresel güçlerin boyunduruğu altında hareket ettiğini dile getirdi.
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