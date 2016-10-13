İbadi süzme gerizekalı çıktı!

ABD kuklası gibi hareket eden Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ünlü yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in Irak televizyonundaki versiyonuna katıldı. İbadi, üçüncü soruya geldiğinde takıldı. Iraklıların en sevdiği tatlı hangisidir sorusuna yanıt veremedi, joker hakkını kullanıp Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'yi aradı, o da bilemeyince ikinci joker hakkını devreye soktu bu kez yüzde 50 joker hakkıyla dört şıktan ikisi elendi geriye iki şık kalmıştı ancak İbadi künefe şıkkını işaretleyince yani yanlış cevap verince, milyoner yarışmasına daha üçüncü soruda veda etti.
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